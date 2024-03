Pogba : Après la bombe, il annonce la fin

Amadou Diawara

Testé positif à la testostérone lors d'un contrôle anti-dopage réalisé en septembre, Paul Pogba est suspendu pour une durée de quatre ans. Interrogé sur le retour de la Pioche, Xavier Frezza - préparateur physique de nombreux joueurs de Ligue 1 - a estimé qu'il était presque impossible qu'il revienne au plus haut niveau.

Au mois de septembre, Paul Pogba a été testé positif à la testostérone lors d'un contrôle anti-dopage. Et sa sanction a été très lourde. En effet, Paul Pogba (30 ans) doit purger une peine de quatre années de suspension avant de pouvoir retrouver les terrains. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Xavier Frezza - préparateur physique de nombreux joueurs de Ligue 1 - a estimé que la Pioche n'avait presque aucune chance de revenir à son plus haut niveau.

«L'intensité d'un match ne peut être reproduite»

« Il y a un aspect qui me paraît essentiel, c'est le jeu même de Pogba. C'est quelqu'un qui a basé son jeu notamment, au-delà de sa technique bien sûr, sur sa vélocité, son explosivité, celle d'un joueur box-to-box. Et ça, c'est ce qui se perd le plus à cet âge-là, a fortiori si tu ne joues pas à haut niveau » , a expliqué Xavier Frezza, avant d'en rajouter une couche.

«Ça me semble être une mission quasi impossible»