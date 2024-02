Le jour où Cristiano Ronaldo a totalement craqué

Thomas Bourseau

The Special One, à savoir José Mourinho, a entraîné certains des plus grands joueurs de ces dernières années depuis le début des années 2000. Cristiano Ronaldo en fait partie. Et d’ailleurs, à un des moments les plus difficiles de la carrière de CR7, Mourinho a dû lui venir en aide.

Au cours de sa carrière, Cristiano Ronaldo a connu bien des désillusions en Ligue des champions avant d’offrir la Decima au Real Madrid en 2014 et de réaliser un triplé historique trois saisons de suite entre 2016 et 2018. En 2009, le FC Barcelone de Lionel Messi et de Pep Guardiola le privait d’une deuxième C1 consécutive. Et en 2012, Ronaldo se serait totalement effondré.

José Mourinho a vécu un traumatisme avec Cristiano Ronaldo

Par le biais d’un documentaire pour Prime Video, José Mourinho s’est confié sur un moment émotionnellement très difficile à surmonter tant pour Cristiano Ronaldo que pour lui-même. Entraîneur de CR7 au Real Madrid en 2012, The Special One a témoigné de l’élimination de son équipe en demi-finale de Ligue des champions face au Bayern Munich et a tenu le discours suivant sur sa propre expérience de la chose. « Oui, je l’ai fait (ndlr pleurer), bien sûr pas sur le terrain ou dans le vestiaire, mais sur le chemin du retour à la maison, oui ».

«Accorde moi une faveur, va chez Cristiano, parce qu’il est mort»