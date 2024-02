Pogba : La presse italienne lâche une bombe

Alexis Brunet

Ces derniers temps, Paul Pogba a plus fait parler de lui pour ce qu'il se passait en dehors, que sur le terrain. Le Français a fait l'objet d'un contrôle antidopage, qui s'est révélé positif à la testostérone. Depuis, il n'a plus joué au football, mais il est toujours un joueur de la Juventus. Mais la situation pourrait évoluer prochainement.

De 2012 à 2016, Paul Pogba a éclaboussé la Serie A de son talent. Le Français était un joueur majeur de la Juventus, avec laquelle il collectionnait les buts spectaculaires. C'est donc tout naturellement que le champion du monde a décidé de revenir à Turin, après son passage compliqué à Manchester United.

Le retour de Pogba à Turin est un échec

Revenu en 2022 à la Juventus, Paul Pogba n'a pas réussi à retrouver son niveau d'antan. Le Français n'a disputé que 12 matches depuis son retour à Turin. Le milieu de terrain a collectionné les blessures, mais c'est surtout une accusation de dopage qui a été la goutte de trop.

La Juventus va exclure Pogba