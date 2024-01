C’est terminé pour Paul Pogba, la mèche a été vendue

Arnaud De Kanel

L'avenir de Paul Pogba sur les terrains de football est désormais fortement incertain alors que le parquet national antidopage a requis une suspension de quatre ans à l'encontre du champion du monde 2018, accusé de dopage. Pour Massimiliano Allegri, l’entraineur de la Juventus, sa carrière est vraisemblablement terminée.

Le milieu de terrain de la Juventus, déjà secoué par des récents événements, a été confronté à des moments tumultueux. Victime d'une tentative d'extorsion en bande organisée, Paul Pogba a également dû faire face à des problèmes physiques sérieux, l'éloignant des terrains pendant une longue période. Malgré son retour, une nouvelle affaire vient désormais troubler et sans doute condamner son parcours.

Pogba contrôlé positif et suspendu quatre ans

Début septembre, Paul Pogba a été contrôlé positif à la testostérone, une conclusion confirmée par la contre-expertise sollicitée par le joueur lui-même. Le parquet national antidopage réclame à présent une suspension de quatre ans, même si une réduction à deux ans est envisageable si le joueur parvient à prouver l'absence d'intentionnalité dans cet incident. Pour Massimiliano Allegri, cette énième affaire scelle la fin de sa carrière.

«Le football perd un joueur extraordinaire, différent de tous les autres»