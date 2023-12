Pogba peut lancer le mercato de l’OM

Axel Cornic

Accusé de dopage, Paul Pogba ne joue plus et pourrait écoper jusqu’à quatre années de suspension. Ainsi, la Juventus cherche un remplaçant au Français à quelques semaines du mercato hivernal et cela pourrait bien faire les intérêts de l’Olympique de Marseille, avec Pablo Longoria qui entretient d’excellentes relations avec les Bianconeri.

Souvent le mercato de janvier est utile pour régler quelques chantiers imprévus et l’OM en a pas mal, puisque le recrutement estival a été fait pour coller avec Marcelino. C’est désormais Gennaro Gattuso sur le banc et Pablo Longoria pourrait notamment lui offrir un renfort au poste d’ailier.

Il est de retour à l'OM, Gattuso jubile https://t.co/G92RmU2spK pic.twitter.com/32XfEsMkEa — le10sport (@le10sport) December 13, 2023

Iling-Junior, la nouvelle piste de l’OM

Car lors d’une récente conférence de presse, le technicien italien avait souligné l’absence de véritable ailier de métier dans son effectif. Ainsi, Tuttosport a récemment annoncé que le président de l'OM se serait tourné vers la Juventus avec l’intention de recruter Samuel Iling-Junior, qui ne joue que très peu cette saison avec Massimiliano Allegri.

La Juventus a besoin de vendre