Le PSG boucle un gros transfert... beaucoup trop tôt ?

Arrivé dans les dernières heures du mercato, Randal Kolo Muani connaît des débuts poussifs au PSG. Il aura l'occasion de faire taire les critiques mercredi soir à l'occasion du choc contre le Borussia Dortmund au Signal Iduna Park. Néanmoins, en Allemagne, on semble considérer que l'international français a probablement franchi une étape un peu trop tôt dans sa carrière.

Il aura fallu attendre les ultimes secondes du mercato pour que le transfert de Randal Kolo Muani au PSG connaisse son dénouement. En effet, Après de longues négociations avec l'Eintracht Francfort, l'international français a finalement débarqué à Paris pour quasiment 90M€. Un énorme transfert pour un joueur qui n'a connu qu'une saison en Bundesliga où il s'était engagé libre en provenance du FC Nantes. D'ailleurs, Kerry Hau, journaliste reporter en chef pour le média allemand Sport1 , assure que Randal Kolo Muani a probablement rejoint le PSG un peu trop tôt dans sa carrière.

«La pression est nettement plus élevée qu’à Francfort»

« Je ne l’ai pas beaucoup regardé jusqu’à présent en Ligue 1, mais j’ai vu ses matches en Ligue des Champions. Il a évidemment besoin de plus de temps pour s’adapter à une si grande équipe avec autant de joueurs de classe mondiale. La pression est nettement plus élevée qu’à Francfort, quelque chose qu’il ne faut jamais sous-estimer, surtout avec l’argent que cela coûte. Les fans, les experts, tout le monde attend beaucoup de buts ou qu’il participe aux occasions de buts », assure-t-il pour Foot Mercato , avant d'en rajouter une couche.

«Cette étape est arrivée mentalement un ou deux ans trop tôt»