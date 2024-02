Le calvaire de Benzema est enfin terminé

Benjamin Labrousse

Ces derniers temps, la situation de Karim Benzema à Al-Ittihad interrogeait. Le Ballon d’Or 2022 n’a plus disputé le moindre match depuis le mois de décembre avec le club saoudien, et semblait même s’être attiré les foudres de son entraîneur Marcelo Gallardo. Toutefois, tout serait rentré dans l’ordre pour le Français qui va rejouer.

Karim Benzema connaît une première saison très particulière en Arabie Saoudite. Parti du côté d’Al-Ittihad l’été dernier, le Français a connu quelques problèmes ces derniers mois. Après la trêve hivernale, l’attaquant de 36 ans ne s’était pas présenté à la reprise de l’entraînement, ce dernier étant bloqué par une tempête qui avait empêché son avion de rallier l’Arabie Saoudite.

Équipe de France : Il veut faire comme Benzema ! https://t.co/j5hWJrTHfc pic.twitter.com/JWKuCD6L30 — le10sport (@le10sport) February 17, 2024

Benzema snobé par son coach

Mais les problèmes semblaient plus profonds pour Benzema à Al-Ittihad. En effet, le Ballon d’Or 2022, sanctionné pour son absence à la reprise, avait dû s’entraîner de manière individuelle. Non sélectionné pour le dernier match du club saoudien face à Navbahor en Ligue des Champions asiatique. Néanmoins, l’entraîneur Marcelo Gallardo affirmait récemment qu’il ferait de nouveau appel à Karim Benzema : « Quand il sera prêt physiquement et techniquement, il rejoindra sans aucun doute le groupe, très probablement la semaine prochaine » .

Benzema de nouveau titulaire après deux mois d’absence

Chose promise, chose due. Ce dimanche, Al-Ittihad affronte Al Riyadh en championnat. Une rencontre pour laquelle Marcelo Gallardo a décidé de titulariser Karim Benzema en attaque. L’attaquant français retrouve donc enfin les terrains…