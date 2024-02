«Il m'en veut»... Un clash avec Benzema révélé

Thibault Morlain

Ancien joueur professionnel de football, Jérôme Rothen est désormais présentateur d'une émission de radio sur RMC. A la tête de Rothen s'enflamme, il reçoit régulièrement des grands noms du football. Alors que Rothen aimerait bien interroger Karim Benzema, cela n'est pas possible en raison de certaines tensions...

Aujourd'hui à Al-Ittihad en Arabie Saoudite, Karim Benzema se fait très rare dans les médias. Sur RMC , Jérome Rothen aimerait bien l'interroger lors de son émission. Malheureusement, cela n'est pas possible. La raison ? Une certaine rancoeur de Benzema à l'encontre de Rothen.



Divorce acté pour Benzema en Arabie Saoudite ! https://t.co/m6osW0DtqI pic.twitter.com/SBzuAGrA7k — le10sport (@le10sport) February 13, 2024

« Il est fâché »

Interrogé par Le Point , Jérôme Rothen a avoué à propos de sa relation avec Karim Benzema : « J'ai essayé d'inviter Benzema dans l'émission ? On a essayé mais il est fâché. C'est à cause de l'épisode du Ballon d'or : il l'a gagné et c'est fantastique pour lui mais ce n'est pas une légende du football français pour autant. Des légendes, on en a deux : Michel Platini et Zinédine Zidane. Karim m'en veut, il trouve que j'ai été maladroit, ce n'est pas grave ».

« Je n'attends que ça, moi, qu'il vienne dans l'émission »