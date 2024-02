Annoncé sur le départ, Benzema sort enfin du silence

Alexis Brunet

Cet hiver, les supporters de l'OL se sont mis à rêver. Certaines rumeurs affirmaient que Karim Benzema pouvait peut-être quitter Al-Ittihad, et qu'un retour dans son club de cœur était possible. Finalement l'ancien joueur du Real Madrid n'a pas bougé cet hiver, et il entend bien rester sur le long terme en Arabie saoudite.

L'OL a réalisé un mercato très ambitieux cet hiver. Une nécessité pour les Lyonnais, qui ont besoin de se maintenir. Et justement, Karim Benzema ne pourra pas aider son ancien club dans cette mission. Annoncé dans le viseur des Gones durant le mois de janvier, le buteur est finalement resté à Al-Ittihad.

L'Arabie saoudite, un projet à long terme pour Benzema

Karim Benzema n'est donc pas revenu à l'OL cet hiver, et cela ne devrait pas être le cas l'été prochain non plus. Lors d'une interview pour GQ , le Ballon d'or a déclaré que le fait de venir en Arabie saoudite était un projet à long terme pour lui. « Le fait d'être en Arabie Saoudite est un nouveau défi qui me plaît : un projet à long terme dans un pays musulman. Je ne suis pas seulement un joueur de football en Arabie saoudite, je suis aussi un ambassadeur. Je suis ici pour faire venir de grands joueurs européens, dans un avenir proche, même s'il y en a déjà de grands dans le championnat saoudien. Notre défi est de l'élever au même niveau que les ligues européennes. »

Benzema : Accusé d’être un «menteur», il lâche ses vérités ! https://t.co/NxZ2oBvHxB pic.twitter.com/0e4h1B2yW7 — le10sport (@le10sport) January 27, 2024

«C'est quelque chose dont je suis vraiment fier»