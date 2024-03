En direct, Neymar annonce un grand projet avec Messi !

Jean de Teyssière

Quatre ans après son départ du FC Barcelone, Neymar a retrouvé Lionel Messi, arrivé au PSG durant l'été 2021. Pendant deux années, les deux complices ont joué ensemble avant leur départ l'été dernier. Neymar est parti pour Al-Hilal pendant que Lionel Messi a rejoint l'Inter Miami. Mais Neymar, qui soigne son genou après sa rupture du ligament croisé espère pouvoir un jour rejouer avec l'octuple Ballon d'Or.

Durant leur carrière, Lionel Messi et Neymar auront joué six saisons ensemble. Les deux Sud-Américains ont noué une relation amicale et auront surtout écrit les belles pages de l'histoire du FC Barcelone entre 2013 et 2017, avec en point d'orgue la victoire lors de la Ligue des Champions 2015.

«J’espère qu'avec Messi, nous pourrons à nouveau jouer ensemble»

Interrogé par ESPN en marge du Grand Prix de Bahrein, Neymar a été interrogé sur sa relation avec Lionel Messi et si rejouer ensemble à l'avenir était à l'ordre du jour : « Messi et moi jouons à nouveau ensemble ? Je l’espère, j’espère que nous pourrons à nouveau jouer ensemble. »

«Je pense qu'il est heureux à Miami et s'il est heureux, je le suis aussi»