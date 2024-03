La femme de Cristiano Ronaldo fait le buzz à Paris !

Jean de Teyssière

Du 26 février au 5 mars 2024 se déroule la Fashion Week de Paris. L'occasion pour tous les créateurs de vêtements de révéler au grand jour leurs nouvelles collections. Au Palais de Tokyo, Georgina Rodriguez, la femme de Cristiano Ronaldo été largement remarquée sur le tapis rouge, en défilant pour la marque Vetements, vêtue d'une robe-maillot de Manchester United, floquée Cristiano Ronaldo.

Depuis leur rencontre dans un magasin Gucci en 2016, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ne cessent d'enflammer les réseaux sociaux. La mannequin espagnole avait récemment fait le buzz en fêtant seule ses 30 printemps, à Bali. Présente lors de la Fashion Week de Paris, elle n'a pas encore réussi à passer inaperçue.

Georgina Rodriguez présente à la Fashion Week de Paris

Durant une semaine, les mannequins et créateurs défilent sur les tapis rouge du Palais de Tokyo pour la Fashion Week de Paris. De nombreuses maisons de haute-couture dévoilent leurs nouvelles créations et Georgina Rodriguez a défilé pour la maison Vetements. Depuis 2 ans, cette marque enflamme les défilés et commence à s'imposer.

Georgina Rodríguez desfila para Vetements con una camiseta firmada por Cristiano Ronaldo 👀 pic.twitter.com/tnPHx8Py8V — HIGHXTAR. (@highxtar_) March 1, 2024

Georgina défile avec une robe floquée du nom de Cristiano Ronaldo

Le défilé de la compagne de Cristiano Ronaldo à Paris risque d'encore de faire parler. La mannequin espagnole de 30 ans est en effet apparue avec une robe-maillot aux couleurs de Manchester United et floquée du nom de son compagnon. La signature du quintuple Ballon d'Or est même visible sur son célèbre numéro 7.