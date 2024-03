Mercato : Cristiano Ronaldo se lâche sur son avenir

Alexis Brunet

Depuis janvier 2023, Cristiano Ronaldo a décidé de tirer une croix sur l'Europe, et de rejoindre l'Arabie saoudite, et le club d'Al Nassr. Cela se passe très bien pour le Portugais, qui continue d'empiler les buts. L'attaquant se voir d'ailleurs rester au sein de la formation saoudienne, là où il se sent heureux.

Lors du dernier mercato estival, l'Arabie saoudite a décidé de frapper fort, en attirant certains grands joueurs. Le championnat saoudien a ainsi accueilli Karim Benzema, Neymar, ou bien Riyad Mahrez.

Cristiano Ronaldo a été l'un des précurseurs

Mais avant l'été dernier, certaines superstars avaient déjà rejoint le championnat saoudien. C'est notamment le cas de Cristiano Ronaldo, qui s'était engagé avec Al Nassr, en janvier 2023, après la fin de son aventure à Manchester United.

Ronaldo se sent bien à Al Nassr