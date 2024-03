Mercato : Cristiano Ronaldo l’a dégoûté ?

Thomas Bourseau

Entre Cristiano Ronaldo et Manchester United, de par leur histoire commune, tout était réuni pour que le deuxième mariage soit beau. Pour autant, c’est l’extrême opposé qui a eu lieu avec une séparation violente dans les propos. Du point de vue d’Ole Gunnar Solskjaer, il ne fallait finalement pas remettre le couvercle.

C’était la grande surprise du mercato estival de 2021. Alors qu’il avait poussé un coup de gueule sur la désinformation à son sujet plus tôt dans la fenêtre des transferts lorsque les médias évoquaient des envies d’ailleurs pour lui, Cristiano Ronaldo quittait bel et bien la Juventus en toute fin de mercato… pour retrouver Manchester United.

Le retour de Cristiano Ronaldo à United a viré à la catastrophe

De 2009 à 2021, Cristiano Ronaldo avait bâti sa légende loin de Manchester United au Real Madrid et donc à la Juventus. Et quand bien même les retrouvailles laissaient présager de belles choses pour les deux parties, cette histoire s’est terminée par un divorce soudain et violent avec une interview choc accordée par Ronaldo à Piers Morgan en novembre 2022. CR7 s’en prenait à l’entraîneur Erik Ten Hag et au club mancunien, précédent alors la rupture de son contrat.

Solskjaer l’affirme, Ronaldo et Manchester United n’auraient pas dû se retrouver