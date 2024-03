Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Il y a quelques semaines, Cristiano Ronaldo avait fait parler de lui pour ses déclarations visant la Ligue 1, moins compétitive que le championnat saoudien selon l’ancienne star du Real Madrid. Une sortie qui fait encore enrager Frank Leboeuf, ne mâchant pas ses moments au moment de revenir sur cette comparaison.

Si certains joueurs regrettent d’avoir quitté l’Europe pour l’Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo semble pour sa part épanoui après plus d’un an passé dans le golfe Persique. Sportivement et socialement, le Portugais n’a pas traîné avant de s’adapter à sa nouvelle destination et n’hésite pas à le faire savoir. Lors d'une remise de prix il y a quelques semaines, la star d’Al-Nassr égratignait le niveau de la Ligue 1 pour vanter les mérites de son championnat, de quoi rendre furieux Frank Leboeuf.

« La Saudi Pro League est plus compétitive que la Ligue 1 », affirmait Cristiano Ronaldo

« La Ligue saoudienne n'est pas pire que la Ligue 1. La Saudi Pro League est plus compétitive que la Ligue 1, je peux le dire après un an passé là-bas. Nous sommes déjà meilleurs que le championnat français maintenant , affirmait Cristiano Ronaldo. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je sais ce que je dis. C'est mon avis ». Frank Leboeuf ne digère pas et a son idée sur la raison de ce tacle.

« C’est parce que Lionel Messi a joué en Ligue 1 »