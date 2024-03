Haaland : Une «affaire en or» à 20M€ ?

Thomas Bourseau

Erling Braut Haaland flambe de nos jours à Manchester City. Néanmoins, il y a près de six ans en arrière, le rival territorial de United aurait pu, voire dû l’accueillir si seulement les dirigeants de l’époque avaient suivi les conseils d’Ole Gunnar Solskjaer. Explications.

La Ligue des champions, la FA Cup, la Premier League, la Coupe du monde des clubs ainsi que des buts à gogo… Voilà ce qu’Erling Braut Haaland a gagné et produit sous la tunique de Manchester City, équipe qu’il a rejoint au printemps 2022. Cependant, le destin aurait voulu qu’il arrive plus tôt à Manchester… mais à United !

«Vous devez signer ce garçon, il sera absolument de classe mondiale»

C’est du moins ce qu’a fait savoir Ole Gunnar Solskjaer à The Overlap . « Je l'ai eu à Molde pendant environ 18 mois, deux saisons plus ou moins. L'été précédant mon arrivée à Manchester, j'ai appelé le club et j'ai dit : Vous devez signer ce garçon, il sera absolument de classe mondiale. C'était en juin/juillet 2018. Et ils m'ont répondu : Non, non, non. Ils avaient assez de rapports donc, ok, pas de problème ».

Manchester United a raté un Haaland à 20M€ !