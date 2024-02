OL : Aulas balance sur sa relation avec Textor

Hugo Chirossel

Cela fait maintenant plus d’un an que John Textor a racheté les parts de Jean-Michel Aulas pour devenir le nouveau propriétaire de l’OL. Si la relation entre les deux hommes a été source de tensions il y a quelques mois, le président d’honneur des Gones assure qu’elle est désormais apaisée.

Jean-Michel Aulas et John Texor ont enterré la hache de guerre. La passation de pouvoir ne s’est pas faite en douceur à l’OL et la relation entre les deux hommes a parfois été tendue. Ce qui n’est désormais plus le cas, comme l’a confié Jean-Michel Aulas dans un entretien accordé à RMC Sport . L’homme d’affaires américain était d’ailleurs présent lundi à l’Élysée lorsque le président d’honneur de l’OL a reçu le grade de commandeur dans l'ordre national du Mérite des mains d’Emmanuel Macron.

« Les relations avec John sont prospectives »

« La relation est bonne et j’étais heureux qu’il accepte de venir avec son épouse Debbie à cette manifestation, parce qu’aujourd’hui on est dans l’après, c’est-à-dire dans la construction d’un certain nombre d’autres choses. Le fait que Laurent (Prud’homme), le nouveau directeur général, soit arrivé apporte aussi un certain nombre de relations beaucoup plus constantes, parce qu’il est à Lyon, il est originaire de Lyon. Donc les relations avec John (Textor) sont prospectives. On réfléchit, bien sûr, à ce que sera l’Olympique Lyonnais de demain et à chaque fois que je peux aider, je le fais. Que ce soit en venant aux matchs, quand ils sont importants, ou que cela soit dans l’environnement, parce qu’il y a plein décisions, de réflexions à prendre », a déclaré Jean-Michel Aulas.

« Elles sont apaisées »