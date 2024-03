OM : La mèche a déjà été vendue pour ce transfert à 15M€

Arnaud De Kanel

En fin de contrat en juin 2025, Jonathan Clauss est courtisé sur le marché des transferts. Le latéral de l'OM serait dans les petits papiers d'Igor Tudor à la Lazio Rome et le transfert pourrait rapporter gros au club olympien puisque Clauss est estimé à 15M€. Mais pas plus tard que dimanche, il a confié sa totale implication dans le projet.

Arrivé à l'OM à l'été 2022, Jonathan Clauss pourrait bien faire ses valises dès cet été. Pas franchement en bon terme avec sa direction depuis l'épisode de fin janvier où il avait été poussé vers la sortie, l'ancien joueur du RC Lens est courtisé en Italie, lui qui vient pourtant d'affirmer publiquement son investissement le plus total avec l'OM.

Deschamps va régaler un joueur de l’OM https://t.co/vsCrL5sMPn pic.twitter.com/XBuyjespTs — le10sport (@le10sport) March 25, 2024

La Lazio veut Clauss

Ce lundi matin, le Corriere dello Sport nous apprend qu'Igor Tudor aimerait recruter Jonathan Clauss à la Lazio Rome. Valorisé à 15M€ par le site spécialisé Transfermarkt , le latéral droit pourrait renflouer considérablement les caisses de l'OM qui réaliserait également une très belle affaire avec un joueur de 31 ans à qui il restera un an de contrat. Encore faudra-t-il le convaincre de partir...

«Je m’investis à 300% pour ce club»