Mercato : Le RC Lens rate un transfert à 9M€ !

Désireux de redresser la barre après une première partie de saison mitigée, le RC Lens souhaitait se renforcer cet hiver. Les Sang et Or auraient donc tenté leur chance pour Mikayil Faye, qui évolue avec la réserve du FC Barcelone. Cependant, le club catalan n'était pas vendeur et a donc fermé la porte pour le défenseur de 19 ans.

Après une première partie de saison mitigée, le RC Lens souhaitait redresser la barre. Les Sang et Or avaient alors prévu de réaliser quelques bonnes affaires sur le mercato pour renforcer l’effectif de Franck Haise. Dans cette optique, le pensionnaire de la Ligue 1 a tenté un joli coup au FC Barcelone.

Mercato : «Un monstre» va bientôt débarquer au RC Lens ? https://t.co/dTcGqJUHrO pic.twitter.com/86RFKUE6na — le10sport (@le10sport) March 25, 2024

Le RC Lens a tenté le coup avec Mikayil Faye

En effet, le RC Lens avait essayé de s’attacher les services de Mikayil Faye. Le défenseur central de 19 ans, qui évolue avec la réserve du FC Barcelone pour l’instant, aurait tapé dans l’oeil de Franck Haise cet hiver. Mais le club culé était très loin de vouloir s’en séparer définitivement.

Le FC Barcelone n'était pas vendeur