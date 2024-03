Mercato : Le RC Lens a raté le transfert d’un «monstre» !

Benjamin Labrousse

Lors du dernier mercato hivernal, le RC Lens a tenté plusieurs coups dans le secteur défensif. Les Sang et Or ont même proposé 9M€ au FC Barcelone pour l’arrivée du jeune Sénégalais Mikayil Faye. Une offre finalement repoussée par les Blaugrana, qui possède avec le latéral gauche, un véritable phénomène. Explication.

Le RC Lens est passé à côté d’un gros coup. Désireux de renforcer son secteur défensif par l’intermédiaire d’un jeune joueur prometteur, le club artésien s’était activé lors du dernier mercato hivernal. Comme révélé par Mundo Deportivo puis confirmé par le journaliste Fabrizio Romano, les Sang et Or ont proposé 9M€ pour Mikayil Faye, jeune latéral gauche évoluant avec l’équipe B du FC Barcelone. Auteur de son premier match avec le Sénégal ce vendredi, le joueur formé au Diambars FC était également pisté par l’OGC Nice, par l’Ajax, et par Gérone cet hiver…

«Dès que j'ai vu Mika, je l'ai qualifié de monstre du football»

Et si MD précisait que Lens pourrait revenir à la charge cet été pour Mikayil Faye, le Sénégalais détiendrait un énorme potentiel comme l’a confirmé auprès du média espagnol un ancien coach. Ugo Klingor, qui a entraîné le joueur de 19 ans lors de son passage à Kutosija en seconde division croate : « Dès que j'ai vu Mika, je l'ai qualifié de "monstre du football". L'explosivité et la puissance qu'il produit en attaque ou en défense sont uniques. Parfois, cela semble si facile et si simple que l'on pense qu'il le fait avec 50% d'effort » .

«Je pense vraiment que Mika peut contribuer davantage à l'équipe»