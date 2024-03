Mercato - PSG : Cette légende envoie Mbappé au Real Madrid

Hugo Chirossel

Alors qu’il arrive à la fin de son contrat, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG et tout porte à croire qu’il revêtira le maillot du Real Madrid la saison prochaine. Luis Figo s’est de nouveau exprimé à propos de l’international français, en marge du Corazon Classic Match qui avait lieu ce samedi au Santiago Bernabeu.

S’il a de nouveau esquivé les questions à ce sujet vendredi en conférence de presse, Kylian Mbappé est bel et bien sur le départ du PSG. Libre à la fin de la saison, l’attaquant âgé de 25 ans devrait, sauf retournement de situation, s’engager avec le Real Madrid. Comme il l’avait déjà fait il y a quelques jours, Luis Figo s’est de nouveau exprimé à ce sujet.

Mbappé - PSG : Signature imminente ? https://t.co/4U3ZZL3JXH pic.twitter.com/oicFJ0hv1C — le10sport (@le10sport) March 23, 2024

Les conseils de Figo à Mbappé

Auprès de Marca , la légende du Real Madrid avait donné ses conseils à Kylian Mbappé, lui souhaitant « d’être heureux. C’est la chose la plus importante dans la vie. J’ai cherché mon bonheur et j’ai eu la chance de venir au Real Madrid et d’y rester cinq ans . »

« Il n'y a pas d'équipe qui vous apporte autant que le Real Madrid »