«Un coup de foudre», il quitte l’OM et balance

Benjamin Labrousse

Homme fort de l’OM sur ces dernières saisons, Mattéo Guendouzi a rejoint la Lazio Rome lors du dernier mercato estival. Un choix pour le moins payant puisque le milieu de 24 ans a retrouvé le chemin de la sélection. Néanmoins, l’ancien d’Arsenal ne se cache pas : avoir eu l’opportunité de vêtir la tunique marseillaise aura été un honneur.

De 2021 à 2023, Mattéo Guendouzi aura été l’un des moteurs de l’OM. Élément essentiel du club marseillais lors de la saison 2021-2022, le milieu de terrain aura quelque peu baissé en régime la saison passée avec Igor Tudor. Transfuge du PSG où il a été préformé, Mattéo Guendouzi a gardé une très belle image du club marseillais, et ce malgré son départ pour la Lazio Rome l’été dernier.

Un joueur de l’OM annonce la couleur pour cet été ! https://t.co/QDIDn16pmK pic.twitter.com/GLuaJojTFD — le10sport (@le10sport) March 25, 2024

« Avec Marseille, c’était un vrai coup de foudre »

Le joueur de 24 ans, qui a récemment retrouvé l’équipe de France, s’est livré à cœur ouvert sur son attachement à l’OM, mais également à la ville de Marseille. « Je le répéterai toujours : avec Marseille, c’était un vrai coup de foudre, un vrai coup de cœur pour le club, la ville et ses supporters. Dès les premiers matchs, à domicile ou à l’extérieur, j’ai senti une ferveur que je ne retrouverai jamais ailleurs » , a ainsi confié Mattéo Guendouzi.

« J’étais fait pour le club »