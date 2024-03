Mercato : L’OM a tranché pour cette recrue à 10M€ !

Axel Cornic

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Inter, Joaquin Correa n’a pas vraiment eu l’impact espéré à l’Olympique de Marseille. L’attaquant argentin est toujours bloqué à zéro but en 15 rencontres toutes compétitions confondues et depuis quelques temps, il a totalement disparu de la circulation.

Après deux saisons compliquées à l’Inter, il pensait sans aucun doute pouvoir se relancer à l’OM. Mais Joaquin Correa s’est totalement loupé pour le moment, puisqu’il n’a toujours pas ouvert son compteur sou les couleurs marseillaises.

Le flop Correa

Pire, le changement d’entraineur qui a semblé relancer certains joueurs comme Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, n’a pas du tout marché avec Correa. Ce dernier n’a d’ailleurs plus joué le moindre match avec l’OM depuis le 2 mars dernier et certains se demandent comment se terminera son prêt.

Longoria ne veut pas lever son option d’achat, mais...