OM : Critiqué, Clauss envoie un message aux supporters

Annoncé sur le départ lors du dernier mercato hivernal, Jonathan Clauss a véritablement déclaré sa flamme à l'OM lors d'un entretien accordé à Téléfoot ce dimanche matin. L'arrière droit de l'équipe de France a, notamment, évoqué l'ambiance surchauffée du Vélodrome et le soutien des 60 000 supporters, présents lors de chaque rencontre.

Du rêve au cauchemar. Joueur de champ le plus utilisé depuis le début de la saison, Jonathan Clauss est passé d'intouchable à indésirable en l'espace de quelques jours, durant le dernier mercato hivernal. Les dirigeants de l'OM, notamment Mehdi Benatia, lui ont reproché un investissement insuffisant. Selon eux, Clauss donnerait sa priorité à l'équipe de France, et notamment à l'Euro. Critiqué ces dernières semaines, le joueur est sorti de son silence ce dimanche.

Clauss clame son amour pour l'OM

Clauss a confirmé qu'il n'avait aucune intention de quitter l'OM en janvier dernier. « Quitter l’OM cet hiver ? Non, jamais, ça ne m’a même pas traversé l’esprit. Je suis épanoui à l’OM, je donne tout pour ce club, je m’investis à 300% pour ce club. Et bien sûr, il y a des choses que je fais bien et d’autres moins bien. Ce n’est pas une question de volonté, mais plutôt de forme ou d’état psychologique. Il y a des choses sur lesquelles tous les jours je travaille » a confié l'international français.

« Il y a énormément de fierté »