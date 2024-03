Panique à l’OM, Gasset a déjà la solution

Arnaud De Kanel

L'OM pensait pouvoir compter sur la trêve internationale pour repartir du bon pied à la reprise avec l'espoir de finir la saison en trombe. Malgré l'optimisme ambiant qui régnait dans la cité phocéenne, le vestiaire a appris une bien triste nouvelle samedi en fin de soirée avec la blessure de Bamo Meïté. Déjà privé d'Amir Murillo à droite, Jean-Louis Gasset a tout de même une dernière solution de rechange en cas d'absence de Jonathan Clauss, souvent sujet à des suspensions.

Cette période de trêve internationale était très attendue à Marseille pour permettre aux organismes de se reposer. Mais une nouvelle fois, un coup dur est venu frapper l'OM à un poste où l'effectif n'est pas des plus fourni.

Mercato - OM : Cette star vide son sac sur son départ https://t.co/wtMjdVKBke pic.twitter.com/wRHgZc2bt1 — le10sport (@le10sport) March 23, 2024

Meïté blessé

A la suite d'un duel à l'entrainement, Luis Henrique serait retombé sur son coéquipier, l'Ivoirien Bamo Meïté. Le jeune défenseur, capable d'évoluer sur le flanc droit en l'absence des deux spécialistes du poste, à savoir Jonathan Clauss et Amir Murillo, devrait manquer la fin de saison selon La Provence . Une absence qui sème un vent de panique à Marseille à l'approche du sprint final.

La solution Mbemba ?

Ainsi, Jean-Louis Gasset n'aura plus qu'une solution en cas d'absence de Jonathan Clauss, et pas des moindres. Elle s'appelle Chancel Mbemba, joueur de devoir par excellence et très à l'aise sur le flanc droit de la défense olympienne. Jean-Louis Gasset l'avait d'ailleurs titularisé à ce poste face à Montpellier.