OM : «Il s’est sacrifié», une révélation tombe sur Gasset !

Avant de prendre les rênes de l’OM en remplacement de Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset a connu une fin de passage compliqué avec la Côte d’Ivoire. Battu dès le second match de la CAN finalement remportée par les Éléphants, l’entraîneur français avait quitté son poste. Mais pour son remplaçant Emerse Faé, Gasset s’est sacrifié pour la sélection ivoirienne.

Le 20 février dernier, l’OM prenait une décision radicale. Mal en point après une série de résultats décevants, le club phocéen décidait de faire appel à l’expérimenté Jean-Louis Gasset afin de succéder à Gennaro Gattuso sur le banc. Âgé de 70 ans et auteur d’une CAN très compliquée avec la Côte d’Ivoire quelques semaines plus tôt, l’ancien adjoint de Laurent Blanc était un véritable pari réalisé par l’OM…

Fiasco pour Gasset à la CAN

Si pour le moment, cette prise de risque opérée par l’OM en février dernier s’avère réussie avec Jean-Louis Gasset, ce dernier a donc connu une fin bien compliquée avec la Côte d’Ivoire, sélection qu’entraînait Gasset depuis 2022. A domicile, les Éléphants avaient comme objectif de remporter la dernière Coupe d’Afrique des Nations. Après une première victoire (2-0) lors du premier match de la compétition, l’actuel entraîneur marseillais avait chuté face au Nigeria (0-1), puis avait subi un lourd revers face à la Guinée-Équatoriale (4-0). Jean-Louis Gasset décidait alors de quitter son poste en pleine CAN…

«Selon moi, il s’est sacrifié pour la Côte d’Ivoire»