OM : Il remplace Gasset et devient un héros

Au mois de janvier, la CAN a été le théâtre d'un incroyable rebondissement. En effet, en pleine compétition, la Côte d'Ivoire a décidé de se séparer de Jean-Louis Gasset. Et son adjoint, Emerse Faé qui a pris sa succession sur le banc des Éléphants, a remporté la compétition, devenant un véritable héros dans son pays.

La CAN n'aura pas été de tout repos pour la Côte d'Ivoire. Jean-Louis Gasset a effectivement été viré en pleine compétition, laissant le soin à son adjoint Emerse Faé de prendre sa suite. Et ce fut un énorme succès puisque les Ivoiriens, au bord de l'élimination, ont finalement remporté la CAN. Emerse Faé est donc devenu un héros national.

Emerse Faé, le nouveau héros ivoirien

« Bien sûr que je sens que tout est différent. Je prends beaucoup de photos, on me reconnaît et on me remercie beaucoup pour les émotions et le pays. Je ne me sens pas comme un héros, j'ai juste fait mon travail, et ma plus grande réussite, c'est d'avoir permis aux Ivoiriens d'être fiers d'être ivoirien », estime le sélectionneur de la Côte d'Ivoire dans les colonnes de So Foot , avant d'évoquer la suite de son aventure à la tête des Éléphants.

«Bien sûr que je sens que tout est différent»