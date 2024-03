Un nouveau coach à l’OM, le vestiaire valide !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après plusieurs mois délicats, Gennaro Gattuso a finalement été démis de ses fonctions mi-février après une défaite à Brest (0-1). Pour le remplacer c’est Jean-Louis Gasset qui a été désigné à la surprise générale. Et malgré la défaite à Rennes dimanche (0-2), Amine Harit ne cache pas sa joie de travailler sous les ordres de l’ancien coach de l’ASSE.

Au mois de février, l’OM a décidé de changer d’entraîneurs, se séparant ainsi de Gennaro Gattuso, pourtant nommé quelques mois plus tôt. Pour le remplacer, c’est Jean-Louis Gasset qui a été choisi. Une décision largement commentée et critiquée, mais l’ancien adjoint de Laurent Blanc a fait taire les critiques réalisant d’excellents début à Marseille ponctués notamment pour une qualification en quart de finale de Ligue Europa. Et malgré la défaite à Rennes dimanche (0-2), Amine Harit est très heureux de l’arrivée de son nouvel entraîneur.



«Mourir sur le terrain», un joueur de l’OM annonce la couleur ! https://t.co/IYIUay1zj3 pic.twitter.com/PyB2yMPtjq — le10sport (@le10sport) March 18, 2024

Harit est déjà convaincu par Gasset

« Il a fait du bien, ça fait du bien voilà c'est comme je l'ai dit c'est les victoires le moteur on a réussi à gagner énormément de matchs ces derniers temps voilà c'est pour ça que je dis que malgré la défaite de ce soir je pense qu'il y a énormément de positifs à tirer de ce qu'on a fait depuis l'arrivée du coach », explique l’international marocain en zone mixte, avant d’en rajouter une couche.

«C’est très très bien ce qu'on a réussi à faire sur le dernier mois»