Un joueur de l’OM fait une incroyable annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La très bonne série de l’OM a pris fin la semaine dernière. D’abord battus à Villarreal, sans conséquence, jeudi, le Marseillais se sont également inclinés à Rennes dimanche et laissent passer l’occasion de faire une très belle opération en Ligue 1. Et pourtant, avant d’affronter le PSG, Amine Harit se veut très optimiste pour la fin de la saison.

Après des débuts impressionnants sur le banc de l’OM, Jean-Louis Gasset vient d’enchaîner deux revers de suite dont le dernier à Rennes dimanche (0-2). Un coup d’arrêt pour les Marseillais. Et pourtant, alors que l’OM affronte le PSG lors de la prochaine journée de Ligue 1, Amine Harit se montre très ambitieux.



«Mourir sur le terrain», un joueur de l’OM annonce la couleur ! https://t.co/IYIUay1zj3 pic.twitter.com/PyB2yMPtjq — le10sport (@le10sport) March 18, 2024

La grande ambition d’Harit

« On sait que les matchs qui arrivent, ce sont des matchs face à des équipes qui vont se battre pour la course à l'Europe avec nous. Donc voilà, à nous d'être costauds sur ces matchs-là, de prendre des points. On va réattaquer à la maison, donc ça va faire du bien. Mais je pense qu'on est armés pour faire de belles choses, surtout contre les équipes qui sont au coude à coude avec nous », lâche le milieu de terrain de l’OM en zone mixte avant d’être relancé sur les deux dernières défaites.

Harit annonce du lourd