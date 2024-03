L’OM boucle un renfort important, c’est validé

Alexis Brunet

L'OM est métamorphosé depuis quelques semaines. Cela coïncide avec l'arrivée de Jean-Louis Gasset sur le banc de Marseille. Le technicien français a réussi à faire de nouveau gagner le club, et même à le qualifier pour les quarts de finale de Ligue Europa. L'ancien coach de l'ASSE a fait beaucoup de bien au vestiaire marseillais, comme l'a confié Amine Harit.

Depuis le début de la saison, l'OM a connu plusieurs coachs, et aussi de nombreux échecs. Mais Pablo Longoria semble enfin avoir trouvé la bonne formule. Le président marseillais a décidé de nommer Jean-Louis Gasset, et depuis son arrivée, le technicien français a sorti Marseille de la crise.

Harit souligne l'effet Gasset

Après le match face à Rennes, (défaite 2-0 des Marseillais), Amine Harit a été interrogé en zone mixte sur son coach, Jean-Louis Gasset. L'attaquant a déclaré que l'entraîneur français avait fait beaucoup de bien à l'OM. Ses propos sont rapportés par La Provence . « Il nous a fait du bien. Les victoires sont notre moteur et on a réussi à gagner pas mal de matches. C'est pour cela que, malgré la défaite, il y a énormément de points positifs à retenir depuis l'arrivée du coach. Personne ne nous voyait nous qualifier en quart de finale de coupe d'Europe et remonter au classement. Malgré le match de ce soir, il faut rester positif. »

L'OM affrontera Benfica en Ligue Europa

Dernièrement, Jean-Louis Gasset a notamment réussi à qualifier l'OM en quart de finale de Ligue Europa. Les Marseillais se sont fait peur lors du huitième de finale retour face à Villarreal, mais ils sont finalement passés. Les partenaires de Jordan Veretout affronteront Benfica en quart de finale.