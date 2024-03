Il a quitté l’OM pour l’équipe de France !

Thomas Bourseau

Du côté de l’OM, le temps de jeu n’était plus suffisamment conséquent pour assurer sa place dans les 23 joueurs choisis par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2022. C’est pourquoi Steve Mandanda a quitté l’Olympique de Marseille pour le Stade Rennais. Pour Téléfoot, Mandanda s’est confié sur cette décision XXL.

Alors qu’il avait remporté la Coupe du monde avec l’équipe de France à l’été 2018, un an après avoir quitté Crystal Palace pour retrouver l’OM, Steve Mandanda a fait un choix fort pendant le mercato estival de 2022. Organisée au Qatar, la Coupe du monde de l’année en question se déroulait non pas l’été, mais de mi-novembre à mi décembre.

Steve Mandanda s’exile à Rennes pour le Mondial

Et pour participer au Mondial avec l’équipe de France, alors qu’il n’était plus titulaire avec l’OM qui lui préférait Pau Lopez, Steve Mandanda a quitté son club de coeur une deuxième fois, mais cette fois-ci définitivement pour s’engager en faveur du Stade Rennais à l’été 2022. Et le pari a porté ses fruits puisque Didier Deschamps l’incluait dans les 23 joueurs sélectionnés pour représenter la France au Qatar et surtout, défendre son titre de champion du monde sortant en 2018 en Russie.

«L’année passée au Stade Rennais qui m’a permis de retrouver l’équipe de France et de pouvoir vivre la Coupe du monde»