Gasset met le feu à l'OM, une icône du club balance !

Visage bien connu de la Ligue 1, Jean-Louis Gasset a pris en main un OM à la dérive. En l'espace de quelques semaines, le technicien de 70 ans a réussi des miracles à la tête du club marseillais. Steve Mandanda, qui avait connu Gasset en équipe de France, n'est pas surpris.

La statistique est assez rare. Mais en février dernier, l'OM a accueilli son troisième entraîneur depuis le début de la saison. Après Marcelino et Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset s'est installé sur le banc de l'OM avec l'objectif de remonter au classement et, pourquoi pas, arracher l'Europe. Pour l'instant, le bilan est plus que satisfaisant puisque l'équipe pointe à la septième place en Ligue 1 et s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue Europa.

Mandanda valide le choix Gasset

Ce dimanche après-midi, Rennes tentera de stopper la bonne série de Gasset en Ligue 1 (cinq victoires en cinq matches). Dans les buts, on trouvera Steve Mandanda, un ancien de l'OM qui a côtoyé Jean-Louis Gasset au début de sa carrière en équipe de France (il était l'adjoint de Laurent Blanc). Lors d'un entretien accordé à Téléfoot, le portier tricolore est revenu sur l'arrivée de l'expérimenté entraîneur sur le banc phocéen. Le champion du monde 2018 n'est absolument pas surpris par la réussite de son aîné.

« Je suis content pour Jean-Louis »