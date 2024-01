Mercato - OM : Le clan Mandanda règle ses comptes avec Marseille

Thibault Morlain

Ce dimanche soir, en 16èmes de finale de la Coupe de France, Rennes accueille l’OM. S’il n’est pas prévu que Steve Mandanda soit titulaire, cette rencontre a tout de même une saveur particulière pour le gardien de 38 ans. Aujourd’hui en Bretagne, Mandanda est une véritable légende sur la Canebière. Cependant, alors qu’il est parti en 2022, ce départ reste quelque peu en travers de la gorge de son agent.

En 2021, au courant des intentions de l’OM, Steve Mandanda a vu Pau Lopez rejoindre la Canebière. Le début de la fin pour la légende marseillaise. En effet, malgré son passé, Mandanda s’est retrouvé sur le banc de touche. Une situation que Mandanda ne voulait plus vivre. Ainsi, en 2022, alors qu’il avait pourtant encore un contrat avec l’OM, le natif de Kinshasa a fait le choix de claquer la porte. Steve Mandanda a alors posé ses valises à Rennes, où il a retrouvé un statut de numéro 1.

OM : «On part à la guerre», un joueur de Gattuso se lâche ! https://t.co/HmvZOtODsw pic.twitter.com/cD6qS6SZDq — le10sport (@le10sport) January 21, 2024

« La fin n’est pas à la hauteur de la légende »

Avant ce choc entre Rennes et l’OM en Coupe de France, l’agent de Steve Mandanda s’est confié au Télégramme . L’occasion pour Stéphane Courbis de lâcher un tacle à propos du départ de l’ancien Olympien : « La fin n’est pas à la hauteur de la légende qu’est Steve. Il a tout vécu avec ce club avec c’est forcément particulier de les retrouver ».

« Aujourd’hui, l’environnement rennais lui convient parfaitement »