Mercato - OM : Un transfert est bouclé, les raisons sont dévoilées

Passé par le LOSC, Bordeaux et le RC Lens, Jean Onana a fait son retour en Ligue 1 cet hiver, qu’il avait quittée l’été dernier. Après six mois compliqués à Besiktas, l’international camerounais n’a pas hésité au moment où l’opportunité de rejoindre l’OM s’est présenté à lui. Le club marseillais de son côté voulait un joueur qui connaissait déjà le championnat français et capable de s’intégrer rapidement.

Avant d’officialiser samedi le transfert de Faris Moumbagna, sa troisième recrue cet hiver, l’OM avait lancé son mercato hivernal le 8 janvier dernier en annonçant l’arrivée de Jean Onana. Six mois seulement après l’avoir rejoint en provenance du RC Lens, le milieu de terrain de 24 a été prêté avec option d’achat par Besiktas et Marseille devra dépenser 4,5M€ pour le recruter définitivement.

L’OM voulait un joueur capable de s’adapter rapidement

Si l’arrivée de Jean Onana a pu surprendre et n’a pas vraiment enflammé les supporters marseillais, elle répond à certains besoins à l’OM. Comme indiqué par L'Équipe , la direction du club voulait rapidement s’attacher les services d’un nouveau joueur dans ce secteur de jeu. L’international camerounais (10 sélections) a l’avantage de bien connaître la Ligue 1, lui qui a évolué sous les couleurs du LOSC, Bordeaux et du RC Lens.

Onana se sent prêt pour l’OM

Cela, ajouté à sa maîtrise du français, devrait faciliter son intégration. Jean Onana avait d’ailleurs d’autres opportunités pour revenir dans le championnat de France, mais au moment où l’OM s’est présenté, il a rapidement porté son choix sur cette destination. Il sent qu’il a les capacités pour y évoluer depuis un certain temps et aura probablement l’opportunité de jouer, que ce soit au milieu ou en défense. Chose qui doit lui manquer, lui qui n’a pas eu beaucoup de minutes lors de ses six mois passés à Besiktas et qui se sont conclus par une mise à l’écart du groupe le 11 décembre dernier, comme quatre autres de ses coéquipiers.