Équipe de France : L’annonce surprise de Thierry Henry !

Thierry Henry ne connaît pas la même réussite précoce en tant qu’entraîneur que lorsqu’il fut joueur. Champion du monde l’année de ses 21 ans, « King Henry » comme ils le surnomment à Arsenal a quelques ratés dans ses expériences de coach. Aujourd’hui engagé avec l’équipe de France Espoirs et ce, jusqu’à l’été 2025, Henry a été sincère concernant son avenir : c’est le trou noir.

En juin 2023, une grosse rumeur a fait irruption dans la presse : Thierry Henry au PSG dans le staff de Julian Nagelsmann. Finalement, il n’en a rien été et Luis Enrique a hérité du poste d’entraîneur avec sa propre équipe technique. De son côté, Henry a hérité de l’équipe de France Espoirs en août lorsque Nagelsmann a succédé à Hans-Dieter Flick à la tête de la Mannschaft .

«Je ne sais pas où j'aurai la tête dans deux ans»

En parallèle de ses nouvelles obligations professionnelles avec les Bleuets et alors qu’il prépare en outre les Jeux Olympiques de Paris avec la délégation française de football, Thierry Henry a poursuivi son rôle de consultant pour CBS Sports . Un poste qu’il apprécie tout particulièrement et qui le rend heureux comme il l’a confié à The Athletic . Au point qu’il a fait le sacrifice de continuer lorsqu’il arrêtait l’été dernier ses passages sur Prime Video.

«Est-ce que j'ai toujours envie d'entraîner ? Je n'en sais rien»