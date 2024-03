Crise au FC Nantes, le nouvel entraîneur bientôt choisi ?

Arnaud De Kanel

Cette fois-ci, le FC Nantes est bien en crise. Battus pour la sixième fois consécutive à domicile en Ligue 1, les Canaris pourraient occuper la place de relégable en cas de victoire du FC Metz. La trêve internationale pourrait également être fatale à Jocelyn Gourvennec comme le veut la tradition depuis que Waldemar Kita est à la tête du club. Un profil précis sortirait son épingle du jeu.

Opposé au RC Strasbourg samedi en fin d'après-midi, le FC Nantes s'est à nouveau incliné et risque de passer la trêve dans la zone rouge. L'OGC Nice et l'OL attendent ensuite les Canaris au retour des internationaux qui seront peut-être coaché par un nouvel homme.

Un profil se dessine pour remplacer Gourvennec

Dans l'immédiat, aucune décision n'a été prise concernant Jocelyn Gourvennec même si Waldemar Kita n'a pas pour habitude de procéder comme cela, lui qui écume les coachs depuis son arrivée. Le président du FC Nantes apprécie même les méthodes de Gourvennec et il n'a pas donné l'envie de s'en séparer mais avec lui, mieux vaut se méfier. Selon L'Equipe , les dirigeants aimeraient recruter un entraineur étranger si Gourvennec venait à être licencié. Le Breton ne compte tout de même pas abandonner.

«J’ai une détermination depuis le premier jour où je suis ici»