Un séisme se prépare au FC Nantes ?

Le FC Nantes s'enfonce dans la crise. Battus à domicile par le RC de Strasbourg ce samedi (1-3), les Canaris occupent la place de barragiste avant le match du FC Metz. En interne, certains à l'instar de Waldemar Kita voudraient déjà changer d'entraîneur. Mais tous ne seraient pas du même avis.

Le FC Nantes est en danger. Après une défaite inquiétante face au FC Metz il y a quelques jours, le club s'est encore incliné face à un concurrent pour le maintien, à savoir le RC de Strasbourg (1-3). Après le coup de sifflet final, certains membres de la Brigade Loire ont tenté de pénétrer sur le terrain. Furieux, ils avaient réclamé, quelques minutes plus tôt, le départ de Waldemar Kita.

Gourvennec s'accroche

De son côté, Jocelyn Gourvennec n'a pas baissé les bras. Malgré un certain chaos au FC Nantes, le technicien, venu pour remplacer Pierre Aristouy en novembre dernier, se considère encore l'homme de la situation. « Si je sens que je suis toujours l’homme de la situation ? J’ai une détermination depuis le premier jour où je suis ici. Ça fait 30 ans que je rêve de devenir l’entraîneur de Nantes. La situation était compliquée au départ et on a du mal de manière régulière à la relever et à la modifier. On fait de bonnes choses, on peut gagner un match, on n’a pas de régularité » a-t-il confié en conférence de presse ce samedi.

Conflit au sein du FC Nantes ?