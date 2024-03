Mercato : Révolution au FC Nantes, l’entraîneur vend la mèche

Hugo Chirossel

Battu sur la pelouse de l’OM le week-end dernier (2-0), le FC Nantes se retrouve 16e de Ligue 1 et donc en position de barragiste. Dans ce contexte, Jocelyn Gourvennec a répondu aux interrogations à propos de son avenir, à la veille de la réception de Strasbourg. L’entraîneur des Canaris assure se sentir soutenu par sa direction.

Après s’être incliné à domicile face à Metz (0-2), le FC Nantes a enchaîné une deuxième défaite consécutive le week-end dernier contre l’OM (2-0). Samedi, les Canaris , 16es au classement, reçoivent Strasbourg, 14e. Un match important dans la course au maintien et ce vendredi en conférence de presse, Jocelyn Gourvennec n’a pas échappé aux questions sur son avenir, lui qui a été nommé le 29 novembre dernier à la place de Pierre Aristouy.

« Je ne pense pas à ça, je suis vraiment dans le travail avec le staff, avec les joueurs »

« Si je me sens menacé ? Ça fait longtemps que j'entraîne, ça fait plus de quinze ans. Je connais les cuisines par cœur. Je ne pense pas à ça, je suis vraiment dans le travail avec le staff, avec les joueurs. Par rapport aux réactions que je vois des joueurs, leurs attitudes, la mentalité, ils répondent, on est ensemble. Le boulot d'entraîneur, c'est d'essayer d'impacter, de bien préparer ce qu'on peut préparer, être proche des joueurs, leur donner la feuille de route, des conseils, leur montrer les espaces qu'on va pouvoir utiliser. Ce sont sur toutes ces choses-là que je peux agir. Le reste, les coulisses, je ne peux pas agir et ce sur quoi je ne peux pas agir, je vis avec », a déclaré Jocelyn Gourvennec.

« On est ensemble, on échange tout le temps, il y a de la transparence »