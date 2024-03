Viré par le FC Nantes, il balance sur Kita !

Hugo Chirossel

Quelques jours après la défaite face à Toulouse en finale de la coupe de France l’année dernière (5-1), Antoine Kombouaré avait été démis de ses fonctions d’entraîneur du FC Nantes. Presque un an plus tard, le technicien français est revenu sur sa relation conflictuelle avec Waldemar Kita, bien qu’il estime que ce sont les personnes autour de lui qui lui ont rendu la tâche difficile.

« Je suis déçu car on m’enlève mon travail alors que je me sentais capable de maintenir le club . » Au cours d’un entretien accordé à L’Équipe , Antoine Kombouaré est revenu sur son départ du FC Nantes. Le technicien français avait été démis de ses fonctions le 9 mai 2023, quelques jours après la défaite face à Toulouse en finale de la coupe de France (5-1). Les Canaris étaient alors 17e de Ligue 1 et ont décidé de confier à Pierre Aristouy la mission de maintenir le club dans l’élite.

« Il n'y a jamais eu de clash »

Antoine Kombouaré s’est également exprimé sur sa relation avec Waldemar Kita et pourquoi ça n'avait jamais marché entre eux : « Il faut lui poser la question à lui aussi ! Après, il n'y a jamais eu de clash, simplement j'ai dit au président : "À partir d'aujourd'hui, il faut mettre certaines limites." Il a dû être vexé par rapport à ça, au fait que je prenais peut-être un peu trop de place. Après il s'est mis de lui-même en retrait. Je sais faire passer certains messages . »

« Je ne pensais pas que ce serait aussi compliqué »