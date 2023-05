Viré par le FC Nantes, Kombouaré prend une décision radicale

Alexis Brunet

Le FC Nantes vit une saison très compliquée. Les Canaris sont, pour l'instant, relégables, et ils devront se remobiliser avant la fin du championnat, s'ils ne veulent pas descendre en Ligue 2. Ce n'est pas Antoine Kombouaré, viré il y a quelques semaines par Waldemar Kita qui pourra les aider. Le Kanak a d'ailleurs pris une lourde décision pour son avenir.

D'une finale de Coupe de France à une position de relégable en Ligue 1, il n'y a qu'un pas. Ce n'est pas le FC Nantes qui dira le contraire. Les jaunes et verts avaient l'occasion face à Toulouse le 29 avril dernier de remporter pour la deuxième année consécutive la Coupe de France. Une occasion manquée, puisque les Nantais se sont faits laminer par les Toulousains, sur le score de 5 buts à 1.

Kombouaré a fait les frais des mauvais résultats

Une lourde défaite qui a ramené le club de Waldemar Kita a la réalité du championnat de France. Une triste réalité, puisque depuis plusieurs mois maintenant, les Nantais n'y arrivent plus. Ils sont maintenant 17èmes et premier relégable. Pour essayer de trouver une solution et de sauver le club, le président Kita a pris la décision de se séparer d'Antoine Kombouaré et de nommer à sa place Pierre Aristouy, ancien entraîneur des moins de 19 ans du club.

Catastrophe au FC Nantes, l’OM s’en mêle https://t.co/SNVNhW5zKJ pic.twitter.com/9KKvCuwZYP — le10sport (@le10sport) May 19, 2023

Kombouaré ne sera pas le prochain entraîneur d'Angers