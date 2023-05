FC Nantes : Son calvaire continue après l'énorme clash

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Opposé à Montpellier ce samedi, le FC Nantes doit absolument prendre trois points pour se relancer dans la course au maintien. Mostafa Mohamed est dans le groupe, lui qui a créé la polémique la semaine dernière en refusant de jouer à cause du flocage arc-en-ciel en symbole de lutte contre l’homophobie. Chez les Canaris, son attitude a déjà été contestée, notamment avant le départ d’Antoine Kombouaré.

Période plus que galère pour le FC Nantes. Toujours relégable, le club désormais entrainé par Pierre Aristouy doit absolument l’emporter ce samedi contre Montpellier pour accrocher son maintien. Surtout qu’il dépend d’un faux-pas d’Auxerre qui va recevoir le PSG dimanche soir, à domicile. Au-delà du bilan sportif qui est catastrophique en championnat, le FC Nantes doit gérer le cas Mostafa Mohamed qui fait polémique.

Mostafa Mohamed a refusé de jouer contre Toulouse

La semaine dernière, l’international égyptien a refusé de jouer contre Toulouse. La raison ? Mohamed devait porter, comme tout le monde, le flocage arc-en-ciel pour le week-end de lutte contre l’homophobie. L’attaquant du FC Nantes a refusé de jouer et a été sanctionné financièrement par son club. D’après les informations du journal L’Équipe , lorsque Antoine Kombouaré était l’entraîneur, c’est l’investissement de Mostafa Mohamed à l’entraînement qui posait question. En bref, le joueur prêté par Galatasaray n’a jamais fait l’unanimité, que ce soit sur le terrain ou en dehors.

En mission pour nous, pour vous...!!! #ONESTNANTES 💛💚 pic.twitter.com/F5WeJR1bAW — Mostafa Mohamed (@mmostafa_11) May 15, 2023

«Il n'a pas l'équipe qu'il mérite»