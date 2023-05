Clash au FC Nantes, il sort du silence après la bagarre

Benjamin Labrousse

Depuis plusieurs années, le championnat de France décide de s’engager contre l’homophobie en cette 35ème journée de Ligue 1. Mais comme la saison dernière, plusieurs joueurs ont fait polémique en décidant de ne pas prendre part à cette campagne. C’est le cas de Mostafa Mohamed, attaquant de Nantes, qui a décidé de communiquer à ce sujet alors que les Canaris sont secoués par une bagarre en interne.

À désormais trois journées de la fin du championnat, le chaos règne au FC Nantes. Finalistes en Coupe de France, les Canaris enchaînent les mauvais résultats en Ligue 1 . Actuellement dans la zone rouge, les Nantais se devaient de réagir face à Toulouse ce dimanche. Mais si le score du match (0-0) n’a arrangé aucune des deux équipes, cette rencontre a été marquée par l’absence de plusieurs joueurs du TFC, et de l’attaquant égyptien Mostafa Mohamed du côté de Nantes. Une absence liée directement à la volonté de ne pas prendre part à la campagne contre l’homophobie instaurée depuis plusieurs années par la LFP. Mais avant cette rencontre, une bagarre a également éclatée entre Mogi Bayat, agent de joueurs du club, et Franck Kita, fils du président Waldemar Kita. Ainsi, le navire nantais semble en train de couler en interne...

Mostafa Mohamed réagit à son absence face à Toulouse

Sur le réseau social Twitter , Mostafa Mohamed a tenu à réagir par rapport à son absence lors de la rencontre de dimanche. « Je n’ai pas pris part aujourd’hui au match Toulouse - Nantes. Je ne souhaite pas du tout polémiquer, mais je me dois de faire part de ma position. Le respect des différences, ce serait le respect de l'autre, le respect de soi, le respect de ce qui sera mis en commun et de ce qui restera différent » .

Pour Mostafa Mohamed, « il n’était pas possible de participer à cette campagne »