Mercato - OM : Galtier va rejoindre Deschamps ?

Bien qu’il ait enchaîné cinq victoires en autant de matchs depuis son arrivée, Jean-Louis Gasset ne devrait pas être l’entraîneur de l’OM la saison prochaine. Pour lui succéder, les dirigeants marseillais penseraient notamment à Christophe Galtier. Si cela venait à se produire, il rejoindrait alors, comme l’a fait Didier Deschamps, le cercle des personnes ayant joué et entraîné le club marseillais.

L’histoire d’amour ne devrait pas durer plus de trois mois entre l’OM et Jean-Louis Gasset. Nommé entraîneur à la place de Gennaro Gattuso le 20 février dernier, l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire réussit des débuts parfaits depuis qu’il est à Marseille. Dimanche, lors de la réception du FC Nantes (2-0), Jean-Louis Gasset a obtenu sa cinquième victoire en autant de rencontres depuis qu’il est à l’OM. La mission qui lui a été confiée était de sauver ce qui peut encore l’être d’ici à la fin de la saison et elle ne devrait pas se poursuivre à l’issue de celle-ci.

L’OM pense à Galtier pour l’après-Gasset

En effet, L'Équipe indique que Jean-Louis Gasset et l’OM sont sur la même longueur d'onde. Les deux parties ont convenu de se séparer à la fin de la saison, malgré les bons résultats obtenus dernièrement. Et pour lui succéder, le quotidien sportif évoque le nom de Paulo Fonseca, ainsi que celui de Christophe Galtier. Actuellement en poste à Al-Duhail, au Qatar, l’ancien entraîneur du PSG rejoindrait un cercle assez fermé s’il débarque à l’OM, celui d’avoir été à la fois joueur et entraîneur du club.

Galtier va faire comme Deschamps ?

Dans cette liste, le premier nom qui vient en tête est bien évidemment celui de Didier Deschamps. Vainqueur de la Ligue des champions en 1993, l’actuel sélectionneur de l’équipe de France a entraîné l’OM entre 2009 et 2012, menant le club au titre de champion de France en 2010. Avant lui, ils étaient déjà plusieurs à avoir à la fois joué et entraîné à Marseille. Cela a été le cas de Gérard Gili, Henri Stambouli, Rolland Courbis, Albert Emon, Bernard Casoni, Jean Fernandez ou bien José Anigo. Franck Passi avait quant à lui avait pris la suite de Michel, avant de céder sa place à Rudi Garcia à la suite du rachat de l’OM par Frank McCourt. Enfin, le dernier en date est Jacques Abardonado, qui a assuré l’intérim après le départ surprise de Marcelino.