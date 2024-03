OM : Longoria dégoûté par Tudor et Sampaoli ?

Thomas Bourseau

On prend les mêmes et on recommence. En fin de saison, comme en 2022 et en 2023, l’OM devra dénicher un nouvel entraîneur. Dépité par les départs au bout d’une seule saison pleine de Jorge Sampaoli et d’Igor Tudor, Pablo Longoria aurait abandonné l’idée de construire un long projet avec un coach.

Président de l’OM depuis février 2021, Pablo Longoria a vu bien des entraîneurs se succéder sur le banc de touche de l’Olympique de Marseille. Et en moins d’un an, ils sont quatre à avoir pris place dans la zone technique merengue : Marcelino, Jacques Abardonado, Gennaro Gattuso et depuis le 20 février dernier : Jean-Louis Gasset.

Après Gasset, Galtier ou Fonseca ?

Jean-Louis Gasset a signé un contrat d’intérimaire jusqu’en fin de saison et ne devrait pas le prolonger si l’on en croit les informations de L’Équipe . Tant la direction ou l’entraîneur estimeraient qu’il ne faudrait pas rempiler. De quoi pousser l’OM à rouvrir les dossiers Christophe Galtier et Paulo Fonseca. Néanmoins, Pablo Longoria serait déjà résigné.

Dépité après les exemples Sampaoli et Tudor, Longoria ne pense plus à bâtir sur la durée