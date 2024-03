Ce transfert du PSG plombé par... Zidane ?

Alexis Brunet

Le PSG va devoir trouver un remplaçant à Kylian Mbappé, qui devrait faire ses valises l'été prochain. Les dirigeants parisiens ont coché le nom de Khvicha Kvaratskhelia pour remplacer le Français. Mais l'attaquant de Naples est un fan du Real Madrid, et ce n'est pas sa dernière déclaration sur Zinédine Zidane qui va rassurer le PSG.

Qui va remplacer Kylian Mbappé, au PSG ? L'attaquant français a affirmé qu'il allait quitter le club de la capitale à la fin de saison. Une annonce qui devrait ravir le Real Madrid, car comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, c'est l'équipe de Carlo Ancelotti qui est en pole position pour enrôler l'ancien joueur de l'AS Monaco. Les dirigeants parisiens ont donc déjà commencé à chercher le potentiel successeur de Mbappé.

Le PSG pense à Kvaratskhelia... qui est fan du Real Madrid

Le PSG penserait entre autres à Khvicha Kvaratskhelia pour remplacer Kylian Mbappé. Mais petit problème, le Géorgien est fan du Real Madrid, comme l'avait confié son agent, Mamuka Jugeli, dernièrement. « Son père Badri et moi sommes des fans de Barcelone, mais Kvara aime Madrid. C'est un joueur de ce niveau, il peut jouer pour n'importe quelle équipe. Si je le voyais sous le maillot du Barça, je serais très heureux, mais c'est un madridista ».

Kvaratskhelia a comme modèle Zinédine Zidane