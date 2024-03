Mercato : Mbappé va quitter le PSG, que doit faire son pote ?

La rédaction

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de prendre le large librement et gratuitement cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien se dirige vers le Real Madrid. Alors que le club merengue voudrait également le recruter, Achraf Hakimi doit-il suivre son grand ami Kylian Mbappé ? A vos votes !

Lors de l'été 2017, le PSG a trouvé un terrain d'entente avec l'AS Monaco pour le transfert de Kylian Mbappé. En effet, la star de 25 ans a rejoint le club de la capitale sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. Et le PSG a activé la clause à 180M€ de Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu'au 30 juin, le numéro 7 de Luis Enrique a décidé que cette septième saison à Paris sera sa dernière. En effet, Kylian Mbappé a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait changer de club librement et gratuitement cet été.

Mbappé va rejoindre le Real Madrid

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Real Madrid, Manchester United et Liverpool ont tous les trois formulé une offre à Kylian Mbappé. Et, pour le moment, le club merengue est en pole position pour rafler la mise sur ce dossier. D'ailleurs, il faudra un énorme retournement de situation pour que Kylian Mbappé ne défende pas les couleurs du Real Madrid la saison prochaine.

Le Real veut également recruter Hakimi