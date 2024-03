Mercato - PSG : Le Real Madrid se fait clasher pour Mbappé !

La rédaction

Kylian Mbappé a déjà acté son départ du PSG pour la fin de saison et devrait prendre la direction du Real Madrid. Problème : le club merengue refuse de laisser ses joueurs français disputer les Jeux Olympiques de Paris, et Mbappé voit donc son rêve s'envoler. Un choix que Jérôme Rothen ne comprend pas, et l'ancien joueur du PSG se lâche sur le Real Madrid.

Ce n'est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé quittera le PSG lors du prochain mercato estival alors que son contrat arrive à expiration, et le capitaine de l'équipe de France devrait vraisemblablement rallier le Real Madrid. Mais il a déjà un souci dans la perspective de son arrivée dans la capitale espagnole, puisque la direction du club merengue a fait savoir via un courrier envoyé à la FFF qu'elle n'autoriserait aucun de ses joueurs français à disputer les Jeux Olympiques. Et Mbappé sera notamment concerné...

« Le Real Madrid manque de classe »

Sur les ondes de RMC Sport , Jérôme Rothen a fermement condamné cette décision du Real Madrid au sujet de Mbappé et des autres joueurs français pour les JO : « C'est très simple, ce sont principalement les joueurs français qui sont visés donc moi j'ai du mal avec cette stratégie là en sachant le Real Madrid peut aussi beaucoup remercier les joueurs français qui lui ont permis de gagner ces dernières années. Avec Zidane, Benzema… Ces joueurs français ont permis au Real de gagner les plus belles compétitions et de devenir le meilleur club du monde. J'ai envie de retenir la classe des grands clubs comme tu dois avoir la classe quand tu es un grand joueur, un grand dirigeant. Aujourd'hui, j'ai l'impression, et ça ne tient pas que de cette décision-là, que le Real Madrid manque de classe. Trop souvent. La classe, ça ne s'achète pas », lâche l'ancien ailier gauche du PSG.

