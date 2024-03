OM : Le gros casse-tête de Gasset

Hugo Chirossel

Juste avant la trêve internationale, l’OM se déplace à Rennes dimanche, pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Ce sera le septième match de Marseille en l’espace de 24 jours. Jean-Louis Gasset et son staff font donc attention à l’état de forme de leurs joueurs, surtout au milieu de terrain et en défense, où ils n’ont pas énormément de solutions.

Trois jours après sa défaite à Villarreal (3-1), en huitièmes de finale retour de Ligue Europa, l’OM se rend à Rennes dimanche, pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Une rencontre qui intervient juste avant une trêve internationale bienvenue pour les Olympiens.

7 matchs en 24 jours pour l’OM

En effet, le match face à Rennes sera le septième de l’OM en l’espace de 24 jours. Comme indiqué par L'Équipe , Jean-Louis Gasset et son staff sont très attentifs à l’état de forme de leurs joueurs. Une attention particulière est portée sur le milieu de terrain et la défense, où ils n’ont pas énormément de solutions à leur disposition.

L’OM manque de solutions en défense et au milieu

En effet, Pape Gueye et Jean Onana ne sont pas qualifiés en Ligue Europa et ce dernier est d’ailleurs forfait pour le déplacement à Rennes, tandis que le retour de Valentin Rongier est espéré pour après la trêve internationale. Amir Murillo, absent depuis plusieurs semaines, pourrait lui aussi revenir après la coupure internationale, tandis que l’OM est également privé de Samuel Gigot, touché à l’épaule. Ce qui a poussé Jean-Louis Gasset à utiliser Chancel Mbemba lors des six derniers matchs de Marseille, alors que Leonardo Balerdi n’a manqué que le retour face au Shakhtar Donetsk.

« J'ai senti une lassitude, une fatigue, un risque de blessure »