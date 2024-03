«Mourir sur le terrain», un joueur de l’OM annonce la couleur !

Thomas Bourseau

C’était la semaine des fins de série pour l’OM, tant en Ligue Europa qu’en Ligue 1. Avant les déplacements à Villarreal et à Rennes (3-1) et (2-0), l’Olympique de Marseille sous les ordres de Jean-Louis Gasset n’avait connu que des victoires. Restant sur deux défaites et avec l’enchaînement des matchs, l’OM ne peut pas se satisfaire de son regain d’énergie en choisissant ses matchs selon Quentin Merlin qui a fait une grande annonce dimanche.

Depuis l’éviction de Gennaro Gattuso après la défaite concédée à Brest le 18 février dernier (1-0), l’OM version Jean-Louis Gasset restait sur un sans-faute en Ligue 1 avec trois victoires en autant de matchs avant le déplacement à Rennes dimanche après-midi. Face au club breton dans lequel sa légende Steve Mandanda évolue depuis l’été 2022, l’Olympique de Marseille s’est incliné au Roazhon Park (2-0).

Quentin Merlin : «On vient de prendre neuf points sur douze en championnat»

Après la défaite, Quentin Merlin a relativisé. « On a manqué de jus, d’efficacité et de ce brin de folie qu’on avait réussi à avoir sur les derniers matchs. On est déçus du résultat, forcément, mais la défaite n’est pas si grave, on vient de prendre neuf points sur douze en championnat ».

«On ne peut pas choisir parce que la Ligue 1 est trop importante et parce que la Coupe d’Europe est particulière à Marseille»