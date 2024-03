OM : Un joueur prévient Gasset

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Relancé cet hiver par Gennaro Gattuso, Luis Henrique avait été convaincu par l'Italien de rester à l'OM après son retour de prêt. Néanmoins, Jean-Louis Gasset est désormais assis sur le banc marseillais et l'ailier brésilien joue moins face à la concurrence à son poste. Pas de quoi le démoraliser.

De retour de prêt cet hiver, Luis Henrique ne devait pas rester à l'OM, mais Gennaro Gattuso a insisté pour le conserver et ainsi combler l'absence des joueurs retenus à la CAN. Titulaire contre Monaco et Lyon en Ligue 1, mais également face à Rennes en Coupe de France et le Shakthar en Ligue Europa, Luis Henrique paye toutefois l'arrivée de Jean-Louis Gasset sur le ban de l'OM. Utilisé seulement 51 minutes en 7 matches, il compte toutefois convaincre son nouveau coach.

Luis Henrique évoque la concurrence à l'OM

« Non, je ne serai jamais frustré. Je pense que je vais devoir saisir les opportunités qui vont se présenter à moi. Je vais me consacrer à mon travail, donner tout ce que j’ai pour essayer de jouer en équipe première », lance l'ailier brésilien dans les colonnes de La Marseillaise , avant de poursuivre.

«Je dois me battre pour cela tous les jours»