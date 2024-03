Il annonce la couleur pour son retour à l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Valentin Rongier tarde à faire son retour après sa blessure en novembre dernier. Opéré d’une fracture de la rotule du genou gauche, le milieu de l’OM est en retard sur son programme, au grand dam de Jean-Louis Gasset, souhaitant voir ses éléments indisponibles revenir rapidement dans l’effectif. L’ancien Nantais a eu l’occasion de faire le point sur sa situation.

Valentin Rongier a des fourmis dans les jambes. Blessé à un genou en novembre dernier, le capitaine de l’OM tarde à faire son retour sur les terrains, lui qui était attendu en février. « On est en phase de reprise sur le terrain , précisait Jean-Louis Gasset le week-end dernier en conférence de presse. V ous savez très bien que lorsqu'on a une blessure comme ça, tous les jours sont importants et toutes les étapes sont cruciales. » A l’occasion d’un événement organisé par l’OM avec des enfants du programme Peuple Bleu&Blanc , Valentin Rongier a fait le point sur son état.

« J'espère beaucoup revenir avant la fin de la saison »

« Je fais tout pour, je fais le maximum tous les jours à l'entraînement. Ce matin j'étais au club encore à 9h et je fais mes séances, j'essaie d'être le plus professionnel possible et j'espère beaucoup revenir avant la fin de la saison », a confié Valentin Rongier, rapporté par Le Phocéen.

« Je sens vraiment que ça va mieux »